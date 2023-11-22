Сборная Сан-Марино установила свой рекорд - она забила в трёх матчах кряду

Сборная Сан-Марино в привычной манере провела очередной отборочный цикл к чемпионату Европы - она проиграла все десять матчей. Последним было поражение от сборной Финляндии - 1:2. Забить игрокам крошечной страны удалось на последней минуте благодаря реализованному Филиппо Берарди пенальти.

Как оказалось, это был третий матч кряду, в котором сборная Сан-Марино смогла забить - перед этим она огорчала датчан и казахов, хотя в обоих случаях проигрывала. Ранее сборная Сан-Марино забивала в лучшем случае в двух матчах подряд.

Любопытно, что сан-маринцы забили за весь цикл три мяча - это больше, чем у Гибралтара, Лихтенштейна, Мальты, Фарер и Эстонии.