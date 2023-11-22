​Сборная Германии повторила свой антирекорд по поражениям за год

Сборная Германии потерпела поражение в товарищеском матче, она пропустила два безответных мяча от австрийцев. Для немецкой сборной это было уже шестое поражение в 2023 году, при этом команда сыграла всего-то одиннадцать матчей - то есть, проиграли немцы более половины проведенных игр. Это стало повторением анирекорда сборной - в 2018 году она также потерпела шесть поражений за год, в том числе два на чемпионате мира в России. Но тогда сборная Германии сыграла не одиннадцать, а тринадцать матчей за весь год.

Напомним, что сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира, в последний раз она выиграла Мундиаль в 2014 году.