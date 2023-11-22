Сборная Франции провела второй по результативности год в своей истории

Атака сборной Франции не жалела оппонентов в 2023 году.

Команда Дидье Дешама отправила в ворота соперников 34 мяча в 10 матчах – 3,4 гола в среднем за игру. Если верить данным Opta, это второй для «трёхцветных» показатель результативности за всю историю. Только в 1953 году французы отличались ещё чаще в среднем за один матч – 3,6 (29 голов в восьми встречах).

Сборная Франции уверенно заняла первое место в отборочной группе Евро-2024, потеряв очки лишь в матче последнего тура против Греции (2:2). В предыдущем поединке Франция установила рекорд, разгромив сборную Гибралтара со счётом 14:0.