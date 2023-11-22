​Известны все участники стыковых матчей за билеты на Евро-2024

Отборочный турнир чемпионата Европы завершился. По его итогам были разыграны 20 путёвок на континентальный футбольный форум. Ещё один давно достался сборной Германии как хозяину турнира.

Оставшиеся три билета на Евро-2024 будут разыграны в конце марта в стыковых матчах Лиги наций. Ниже мы приводим список всех участников «стыков».

Путь А: Польша, Уэльс, Финляндия/Украина/Исландия, Эстония.

Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина, а также две из трёх команд – Финляндия/Украина/Исландия.

Путь С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

В пути А уже известна одна пара: Польша будет играть против Эстонии дома. Вторая пара будет известна по итогам жеребьёвки, как и обе пары пути В.

А вот в пути С известны обе пары: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Определена 21 сборная из 24 участников Евро-2024