Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Известны все участники стыковых матчей за билеты на Евро-2024

22 Ноября 2023 • 00:46 Комментировать

Отборочный турнир чемпионата Европы завершился. По его итогам были разыграны 20 путёвок на континентальный футбольный форум. Ещё один давно достался сборной Германии как хозяину турнира.

Оставшиеся три билета на Евро-2024 будут разыграны в конце марта в стыковых матчах Лиги наций. Ниже мы приводим список всех участников «стыков».

Путь А: Польша, Уэльс, Финляндия/Украина/Исландия, Эстония.

Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина, а также две из трёх команд – Финляндия/Украина/Исландия.

Путь С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

В пути А уже известна одна пара: Польша будет играть против Эстонии дома. Вторая пара будет известна по итогам жеребьёвки, как и обе пары пути В.

А вот в пути С известны обе пары: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Определена 21 сборная из 24 участников Евро-2024

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Польши Сборная Уэльса Сборная Греции Сборная Грузии Сборная Эстонии Сборная Израиля Сборная Финляндии Сборная Исландии Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Казахстана Сборная Люксембурга евро-2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Армения Армения
1
0
1.04 18.00 48.00
Видео
Окончен
Косово
Беларусь Беларусь
0
1
54.00 4.20 1.17
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Швейцария Швейцария
1
0
1.23 3.95 22.00
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Турция Турция
1
1
5.20 1.45 5.90
Видео
Окончен
Гибралтар Гибралтар
Нидерланды Нидерланды
0
6
Видео
Окончен
Греция Греция
Франция Франция
2
2
14.00 1.25 4.70
Видео
Окончен
Андорра Андорра
Израиль Израиль
0
2
100.00 8.50 1.03
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
01:23 · Турция
Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции провела второй по результативности год в своей истории
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Уэльса осталась ни с чем, не сумев обыграть турецких соперников
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры
00:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара
00:36 · Чемпионат Европы 2024
Белорусы напоследок обыграли конкурентов из Косова
00:26 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин похвалил сборную Греции
00:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал одно из главных разочарований в своей карьере
21 Ноября
23:52 · Чемпионат Европы 2024
​Гризманн сыграл в каждом из 84 последних матчей сборной Франции
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Коло-Муани забил за сборную впервые с чемпионата мира
23:23 · Чемпионат Европы 2024
Кейн – о сборной Англии: «Мы хотим выиграть чемпионат Европы»
23:15 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн – единственный игрок в Европе, сыгравший в старте сборной свыше 100 раз с 2014 года
23:13 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин объяснил, почему смотрит матч Греция – Франция
22:50 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн снова поставил Хаверца на левый фланг обороны
Все новости