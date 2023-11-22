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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место

22 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Румыния
1:0
Швейцария

Сборные Румынии и Швейцарии, гарантировавшие себе право сыграть на Евро-2024, бились сегодня за первое место в группе. В противостоянии не было явного фаворита. На 50-й минуте Денис Алибек забил важный мяч - 1:0.

Сборная Швейцарии потерпела первое поражение в отборе и не смогла подвинуть румын с первой строчки.

Протокол игры  
Румыния1:0Швейцария
(1:0) Алибек Денис50'  
Молдован ХорациуРатиу АндрейДрэгушин РадуБурка АндрейБанку НикусорМарин Мариус  2'Моруцан Олимпиу  48' 64' (Марин Рэзван ( 64') Чикылдэу Александру 64' (Хаджи Янис ( 64') Станчу Николае 82' (Олару Дариус ( 82') Коман Флоринел 72' (Драгус Денис ( 72') Алибек Денис 82' (Пушкаш Георге ( 82')
Запасные: Ницэ ФлоринИонуц Андрей РадуСкречу ВладимирАртян АндрейМогос ВасилеТэнасе ФлоринРаковитан Богдан
Мвого ИвонАканджи МануэльЭльведи НикоРодригес РикардоНдой ДанГарсия Улиссес 62' (Штеффен Ренато ( 62') Эбишер Мишель 84' (Фройлер Ремо ( 84') Джака Гранит  54'Шакири Джердан 62' (Угриниц Филип ( 62') Варгас Рубен 81' (Зекири Анди ( 81') Окафор Ноа 62' (Амдуни Зеки ( 62')
Запасные: Кёмерт ЭрайРасьоппи АнтониШёр ФабианЗакария ДенисБенито ЛорисЗесигер СедрикЗоммер Янн
21 ноября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".

 

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Сборная Швейцарии Сборная Румынии

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