Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место

Сборные Румынии и Швейцарии, гарантировавшие себе право сыграть на Евро-2024, бились сегодня за первое место в группе. В противостоянии не было явного фаворита. На 50-й минуте Денис Алибек забил важный мяч - 1:0.

Сборная Швейцарии потерпела первое поражение в отборе и не смогла подвинуть румын с первой строчки.