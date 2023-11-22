Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место

Сборные Румынии и Швейцарии, гарантировавшие себе право сыграть на Евро-2024, бились сегодня за первое место в группе. В противостоянии не было явного фаворита. На 50-й минуте Денис Алибек забил важный мяч - 1:0.
Сборная Швейцарии потерпела первое поражение в отборе и не смогла подвинуть румын с первой строчки.
Протокол игры
|(1:0) Алибек Денис50'
Молдован Хорациу•Ратиу Андрей•Дрэгушин Раду•Бурка Андрей•Банку Никусор•Марин Мариус• 2'Моруцан Олимпиу 48'64' (Марин Рэзван (64') •Чикылдэу Александру64' (Хаджи Янис (64') •Станчу Николае82' (Олару Дариус (82') •Коман Флоринел72' (Драгус Денис (72') •Алибек Денис82' (Пушкаш Георге (82')
Мвого Ивон•Аканджи Мануэль•Эльведи Нико•Родригес Рикардо•Ндой Дан•Гарсия Улиссес62' (Штеффен Ренато (62') •Эбишер Мишель84' (Фройлер Ремо (84') •Джака Гранит• 54'Шакири Джердан62' (Угриниц Филип (62') •Варгас Рубен81' (Зекири Анди (81') •Окафор Ноа62' (Амдуни Зеки (62')
21 ноября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
Бан пользователя