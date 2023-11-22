Сборная Уэльса осталась ни с чем, не сумев обыграть турецких соперников

Несмотря на обилие матчей во вторник, только в одной группе разыгрывалась путевка на Евро. Сборная Уэльса претендовала на заветный билет, для этого нужно было сначала обыграть дома турецкую команду, а затем следить за игрой Хорватия - Армения. На седьмой минуте Неко Уильямс ворвался в штрафную и метров с 15 поразил дальний угол. Мухаммед Актюркоглу с угла вратарской не попал в створ по высоте. Бреннан Джонсон ответил выстрелом с разворота в дальний угол - парировано. Еще один момент с участием форварда, но и здесь вратарь выручил, выбросив в сторону ногу. Этан Ампаду также упустил свой шанс, так как голкипер поймал кураж. Задачу британцев осложнил пенальти в середине второго тайма, который реализовал Юсуф Языджи - 1:1. Юсуф Сари мог вовсе всё перевернуть, когда с 25 метров зарядил в крестовину.

Сборная Турции сохранила лидерство, соперник - третий.