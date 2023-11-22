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Сборная Уэльса осталась ни с чем, не сумев обыграть турецких соперников

22 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Уэльс
1:1
Турция

Несмотря на обилие матчей во вторник, только в одной группе разыгрывалась путевка на Евро. Сборная Уэльса претендовала на заветный билет, для этого нужно было сначала обыграть дома турецкую команду, а затем следить за игрой Хорватия - Армения. На седьмой минуте Неко Уильямс ворвался в штрафную и метров с 15 поразил дальний угол. Мухаммед Актюркоглу с угла вратарской не попал в створ по высоте. Бреннан Джонсон ответил выстрелом с разворота в дальний угол - парировано. Еще один момент с участием форварда, но и здесь вратарь выручил, выбросив в сторону ногу. Этан Ампаду также упустил свой шанс, так как голкипер поймал кураж. Задачу британцев осложнил пенальти в середине второго тайма, который реализовал Юсуф Языджи - 1:1. Юсуф Сари мог вовсе всё перевернуть, когда с 25 метров зарядил в крестовину.

Сборная Турции сохранила лидерство, соперник - третий.

Протокол игры  
Уэльс1:1Турция
(1:0) Уильямс Неко7'  
  70'Языджи Юсуф (1:1)
Уорд Дэнни IIРодон ДжоЛокьер ТомДэвис Бен  70'Робертс Коннор IIДжеймс ДжорданАмпаду ЭтанУильямс Неко 84' (Мур Киффер ( 84') Уилсон Гарри 80' (Джеймс Дэниэл ( 80') Джонсон Бреннан  22'Бродхед Нейтан 61' (Брукс Дэвид ( 61')
Запасные: Шихан Джош IIКинг ТомасХаггинс НиаллДасилва ДжейБрэдшоу ТомХеннесси УэйнКабанго БенКаллен ЛиэмМоррелл Джозефф
Чакыр Угурджан 33' (Байиндыр Алтай ( 33') Кадыоглу ФердиАкайдин СаметБардакчи АбдулкеримОзкаджар Дженк 46' (Челик Зеки ( 46'  72') Юксек ИсмаилЭзкан СалихСари Юсуф 78' (Айхан Кан ( 78') Эмюр Абдулкадир 33' (Языджи Юсуф ( 33'  54') Актюркоглу Мухаммед  82'Йылмаз Барыш 59' (Йылдыз Кенан ( 59')
Запасные: Гюнок МертОздемир БератКутлу БерканКавечи ИрфанКабак ОзанЭлмалы Эврен ЭренСёюнджю Чаглар
21 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Уэльса

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