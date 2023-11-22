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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции впервые потеряла очки в отборе на Евро-2024: греки забили дважды за два удара в створ

22 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Греция
2:2
Франция

Сборные Франции и Греции сошлись в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч квалификации состоялся 21 ноября на стадионе «ОПАП Арена».

Протокол игры  
Греция2:2Франция
  43'Коло-Муани Рандаль (0:1)
(1:1) Бакасетас Тасос56'  
(2:1) Иоаннидис Фотис61'  
  73'Фофана Юссуф (2:2)
Влаходимос ОдиссеасРецос Панайотис  40'Мавропанос КонстантиносХацидиакос ПантелисРота Лазарос 85' (Константелиас Янис ( 85') Бухалакис Андреас  34'Галанопулос Костас 66' (Александропулос Сотириос ( 66') Бакасетас Тасос 85' (Салиакас Манолис ( 85') Яннулис ДимитрисМасурас Гиоргос 77' (Зека Карлос ( 77') Иоаннидис Фотис  75' 77' (Павлидис Вангелис ( 77')
Запасные: Диудис СократисПасхалакис АлександросГутас ДимитрисЯкумакис ГеоргиосКулиеракис КостасХадзийованнис АнастасиосЦиггарас Теохарис
Самба БрисКунде Жюль 64' (Мбаппе Килиан ( 64') Салиба ВильямЭрнандес Люка 84' (Дисаси Аксель ( 84') Эрнандес ТеоФофана Юссуф  55'Рабио АдриенДембеле Усман  34' 64' (Коман Кингсли ( 64') Гризманн Антуан  90'Коло-Муани Рандаль 64' (Клосс Жонатан ( 64') Жиру Оливье 69' (Тюрам Маркус ( 69')
Запасные: Упамекано ДайоТодибо Жан-КлерКамара Бубакар IМеньян МайкАреола АльфонсТюрам Кефрен
21 ноября. Стадион "OPAP Arena".

 

В последнем десятом туре квалификации сборные Франции и Греции уже ничего не решали. «Трёхцветные» давно уже выиграли группу и забрали путёвку на чемпионат Европы, а пару дней назад ещё и отгрузили Гибралтару 14 (!) голов. Греки до последнего боролись с Нидерландами, но уступили по личным встречам. Так что даже «мифическая» победа над Францией и равенство очков с «оранжевыми» не приносило им прямой путёвки на Евро-2024. Только квалификация.

Однако матч последнего тура доиграть нужно. Французы вышли на него составом вполне боевым: отдых получили только Мбаппе, да Коман. Однако и без них атака смотрелась очень грозно – Гризманн, Коло-Муани, Жиру, Дембеле. Греки такого сочетания может и не испугались, но инициативу отдали безропотно. «Трёхцветные» не формировали темп, атаковали размеренно. Первый пристрелочный удар со средней дистанции нанёс Гризманн – Влаходимос достал мяч в верхнем углу.

Гости обложили штрафную площадь хозяев угловыми, различными забросами, однако греки в борьбе тоже хороши, с Жиру справлялись. Зато регулярно упускали Гризманна. В следующий раз Антуан забежал на заброс Фофана, ускорился к углу вратарской площади, откуда смачно пробил в ближнюю штангу. Долго держался Влаходимос, но в раздевалку всё-таки пропустил. Жиру скинул мяч на Коло-Муани, тот технично принял мяч на грудь и вторым касанием неотразимо пробил в «девятку» - 0:1.

А что греки, спросите вы? Отсиживались в обороне первые 45 минут, робко начали и второй тайм. Но только почувствовали, что французы хватку ослабили, как провели голевую атаку. Первое же толковое наступление завершилось взятием ворот, а случилось оно на исходе часа игры. Высоким прессингом накрыли Салиба, он ещё сам умудрился заблокировать удар, но отскок на линию штрафной площади грамотно принял Бакасетас. С точным ударом в угол Самба не справился – 1:1.

Прошло всего пять минут, и греки произвели второй удар в створ. Который опять стал голевым. Яннулис по правому краю пробежался, не заметил сопротивление Кунде и прострелил. Иоаннидис сумел дотянуться, снова направив мяч мимо Самба – 2:1. С ног на голову всё перевернули греки, но так и остались с двумя ударами в створ ворот. А вот Франция инициативу вновь прибрала к ногам, уйдя от поражения.

Фофана получил передачу от свежего Мбаппе, приблизился к штрафной площади и из-за её пределов пальнул под перекладину. Влаходимос мяча коснулся, но не выручил – 2:2. Могли французы и победу вырвать, но в самой концовке не в их пользу решились два эпизода. Мяч после прострела Тюрама врезался поочерёдно в обе штанги, прокатившись по линии ворот, а гол Кингсли Комана не засчитали.

Миром завершают отборочный цикл Франция и Греция, порадовав местную публику весёлым футболом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Греции

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