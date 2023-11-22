Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры

Отборочный матч Евро-2024 Андорра - Израиль ничего ни для кого не решал. В этой встрече гости почти все время контролировали мяч, но преимущество по числу ударов было не столь большим. Да и взятие ворот на 29-й минуте было автоголом Жоана Сервоса - 0:1. Гади Кинда снял все вопросы на 81-й минуте.

Израильтяне финишировали на третьем месте, противник - последний.