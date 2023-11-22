Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры

Отборочный матч Евро-2024 Андорра - Израиль ничего ни для кого не решал. В этой встрече гости почти все время контролировали мяч, но преимущество по числу ударов было не столь большим. Да и взятие ворот на 29-й минуте было автоголом Жоана Сервоса - 0:1. Гади Кинда снял все вопросы на 81-й минуте.
Израильтяне финишировали на третьем месте, противник - последний.
Протокол игры
|29'Сервос Жоан (0:1)
|81'Кинда Гади (0:2)
Альварес Икер•Льовера Макс•Валес Марк•Оливейра Иан•Сан-Никола Мойсес•Сервос Жоан•Алаез Жорди74' (Мартинес Алекс II (74') •Виейра Марсио87' (Пуйоль Марк (87') • 88'Валес Эрик 44'87' (Ребес Марк (87') •Фернандес Исан57' (Санчес Аарон (57') •Фернандес Рикард 37'57' (Гарсия Марк (57')
Перец Даниэль•Коэн Авишай•Лемкин Став46' (Гурно Идан (46') •Шломо Раз•Давидзаде Офир•Кинда Гади• 88'Перец Дор61' (Глазер Дан (61') •Каничовски Габи•Халаили Анан46' (Арад Офри (46') •Барибо Тай74' (Вайссман Шон (74') •Дэвид Дин
21 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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