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Чемпионат Европы по футболу 2024

Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры

22 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Андорра
0:2
Израиль

Отборочный матч Евро-2024 Андорра - Израиль ничего ни для кого не решал. В этой встрече гости почти все время контролировали мяч, но преимущество по числу ударов было не столь большим. Да и взятие ворот на 29-й минуте было автоголом Жоана Сервоса - 0:1. Гади Кинда снял все вопросы на 81-й минуте.

Израильтяне финишировали на третьем месте, противник - последний.

Протокол игры  
Андорра0:2Израиль
  29'Сервос Жоан (0:1)
  81'Кинда Гади (0:2)
Альварес ИкерЛьовера МаксВалес МаркОливейра ИанСан-Никола МойсесСервос ЖоанАлаез Жорди 74' (Мартинес Алекс II ( 74') Виейра Марсио 87' (Пуйоль Марк ( 87'  88') Валес Эрик  44' 87' (Ребес Марк ( 87') Фернандес Исан 57' (Санчес Аарон ( 57') Фернандес Рикард  37' 57' (Гарсия Марк ( 57')
Запасные: Ремолинс ОтГомес ХосепБернат ВикторПомарес ФрансискоГомес АдрианРубио ХордиПирес Франсиско
Перец ДаниэльКоэн АвишайЛемкин Став 46' (Гурно Идан ( 46') Шломо РазДавидзаде ОфирКинда Гади  88'Перец Дор 61' (Глазер Дан ( 61') Каничовски ГабиХалаили Анан 46' (Арад Офри ( 46') Барибо Тай 74' (Вайссман Шон ( 74') Дэвид Дин
Запасные: Глазер ОмриЛави НетаГерафи ЙоавСафури РамизКарзев ЭденРевиво РойТургеман ДорГлух Оскар
21 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 

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Сборная Израиля Сборная Андорры

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