Определена 21 сборная из 24 участников Евро-2024

Во вторник завершились заключительные игры квалификации на Евро-2024. Сборная Хорватии дома обыграла команду Армении (1:0) и забрала последнюю прямую путёвку в Германию на будущее лето. Таким образом, из квинтета D на Евро вместе со сборной Турции выходит и команда Хорватии - у балканцев 16 очков и второе место, у турок - 17 и первая строчка. Третье место квинтета у сборной Уэльса - 12 очков.

Напомним, что на грядущем чемпионате Европы в роли хозяйки выступит сборная Германии. Ранее на турнир пробились Испания и Шотландия (группа А), Франция и Нидерланды (группа B), Англия и Италия (группа С), Албания и Чехия (группа Е), Бельгия и Австрия (группа F), Венгрия и Сербия (группа G), Дания и Словения (группа H), Румыния и Швейцария (группа I) и Португалия и Словакия (группа J).

Остальные три участника Евро-2024 будут определены в стыковых матчах в марте 2024 года.