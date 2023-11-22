Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Определена 21 сборная из 24 участников Евро-2024

22 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать
Хорватия
1:0
Армения

Во вторник завершились заключительные игры квалификации на Евро-2024. Сборная Хорватии дома обыграла команду Армении (1:0) и забрала последнюю прямую путёвку в Германию на будущее лето. Таким образом, из квинтета D на Евро вместе со сборной Турции выходит и команда Хорватии - у балканцев 16 очков и второе место, у турок - 17 и первая строчка. Третье место квинтета у сборной Уэльса - 12 очков.

Напомним, что на грядущем чемпионате Европы в роли хозяйки выступит сборная Германии. Ранее на турнир пробились Испания и Шотландия (группа А), Франция и Нидерланды (группа B), Англия и Италия (группа С), Албания и Чехия (группа Е), Бельгия и Австрия (группа F), Венгрия и Сербия (группа G), Дания и Словения (группа H), Румыния и Швейцария (группа I) и Португалия и Словакия (группа J).

Остальные три участника Евро-2024 будут определены в стыковых матчах в марте 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Германии Сборная Италии Сборная Англии Сборная Словакии Сборная Сербии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании Сборная Хорватии Сборная Бельгии Сборная Австрии Сборная Чехии Сборная Словении Сборная Турции Сборная Албании Сборная Дании Сборная Румынии Сборная Венгрии Сборная Шотландии сборная Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
00:36
Сборная Хорватии забила один гол в ворота команды Армении и пробилась на Евро-2024
21 Ноября
22:15
Хорватия - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:43
Севикян, Сперцян и Тикнизян сыграют против сборной Хорватии с первых минут
21:41
​Модрич – в основе сборной Хорватии на матч с Арменией
20:20
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на матч Хорватии с Арменией в отборе Евро-2024
18:20
Александр Мостовой: «Не уверен, что армяне сейчас остановят хорватов»
00:03
Хорватия — Армения: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 21 ноября 2023
19 Ноября
23:36
​Хорватия – Армения: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 21 ноября 2023
15:36
Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Румыния Румыния
Швейцария Швейцария
1
0
1.23 3.95 22.00
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Турция Турция
1
1
5.20 1.45 5.90
Видео
Окончен
Гибралтар Гибралтар
Нидерланды Нидерланды
0
6
Видео
Окончен
Греция Греция
Франция Франция
2
2
14.00 1.25 4.70
Видео
Окончен
Андорра Андорра
Израиль Израиль
0
2
100.00 8.50 1.03
Видео
Окончен
Косово
Беларусь Беларусь
0
1
54.00 4.20 1.17
Видео
Окончен
Хорватия Хорватия
Армения Армения
1
0
1.04 18.00 48.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Ноября
01:23 · Турция
Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции провела второй по результативности год в своей истории
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии одолела соперников из Швейцарии в споре за первое место
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Уэльса осталась ни с чем, не сумев обыграть турецких соперников
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Израильтяне уверенно обыграли сборную Андорры
00:37 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара
00:36 · Чемпионат Европы 2024
Белорусы напоследок обыграли конкурентов из Косова
00:26 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин похвалил сборную Греции
00:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал одно из главных разочарований в своей карьере
21 Ноября
23:52 · Чемпионат Европы 2024
​Гризманн сыграл в каждом из 84 последних матчей сборной Франции
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Коло-Муани забил за сборную впервые с чемпионата мира
23:23 · Чемпионат Европы 2024
Кейн – о сборной Англии: «Мы хотим выиграть чемпионат Европы»
23:15 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн – единственный игрок в Европе, сыгравший в старте сборной свыше 100 раз с 2014 года
23:13 · Чемпионат Европы 2024
​Уткин объяснил, почему смотрит матч Греция – Франция
22:50 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн снова поставил Хаверца на левый фланг обороны
Все новости