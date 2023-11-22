Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара

Сборная Нидерландов провела прогулочный отборочный матч чемпионата Европы 2024 года против команды Гибралтара. Фавориты повели в дебюте после проникающего паса на ход Келвину Стенгсу. Матс Виффер пробивал головой в двух атаках подряд - промах и гол. Тён Копмейнерс здорово выскочил из-за спин защитников и замкнул прострел с левого фланга. Второй тайм начался с нового гола Стенгса, который снова оказался один перед воротами - 4:0. Хет-трик Стенгса после качественной работы форварда в штрафной и удара под перекладину. Шестой гол забил Коди Гакпо, после его подачи мяч никого не коснулся и оказался в сетке.
Нидерланды в любом случае вторые, соперник - последний.
Протокол игры
|10'Стенгс Келвин (0:1)
|23'Виффер Матс (0:2)
|38'Копмейнерс Тëн (0:3)
|50'Стенгс Келвин (0:4)
|62'Стенгс Келвин (0:5)
|81'Гакпо Коди (0:6)
Колинг Дэйл•Чиполина Рой•Муэли Айман•Чиполина Джозеф66' (Эль-Хмиди Аюб (66') •Сержант Джек•Оливейро Джэйси•Уолкер Лайам66' (Хассан Мохамед Бадр (66') •Позо Николас14' (Джолли Итан (14') •Харо Эван• 83'Кашаро Ли66' (Кумбес Джеймс (66') •Де Барр Тиджей82' (Пикок Дилан (82')
Вербрюгген Барт•Тезе Джордан• 45'Де Врей Стефан•Ван Дейк Виргил46' (Даллинга Тийс (46') •Хартман Квилиндси63' (Симонс Хави (63') •Виффер Матс•Копмейнерс Тëн•Веерман Йоэй46' (Хато Йоррель (46') •Стенгс Келвин•Вегхорст Ваут46' (Рейндерс Тиджани (46') •Мален Дониэлл77' (Гакпо Коди (77')
21 ноября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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