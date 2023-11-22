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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара

22 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать
Гибралтар
0:6
Нидерланды

Сборная Нидерландов провела прогулочный отборочный матч чемпионата Европы 2024 года против команды Гибралтара. Фавориты повели в дебюте после проникающего паса на ход Келвину Стенгсу. Матс Виффер пробивал головой в двух атаках подряд - промах и гол. Тён Копмейнерс здорово выскочил из-за спин защитников и замкнул прострел с левого фланга. Второй тайм начался с нового гола Стенгса, который снова оказался один перед воротами - 4:0. Хет-трик Стенгса после качественной работы форварда в штрафной и удара под перекладину. Шестой гол забил Коди Гакпо, после его подачи мяч никого не коснулся и оказался в сетке.

Нидерланды в любом случае вторые, соперник - последний.

Протокол игры  
Гибралтар0:6Нидерланды
  10'Стенгс Келвин (0:1)
  23'Виффер Матс (0:2)
  38'Копмейнерс Тëн (0:3)
  50'Стенгс Келвин (0:4)
  62'Стенгс Келвин (0:5)
  81'Гакпо Коди (0:6)
Колинг ДэйлЧиполина РойМуэли АйманЧиполина Джозеф 66' (Эль-Хмиди Аюб ( 66') Сержант ДжекОливейро ДжэйсиУолкер Лайам 66' (Хассан Мохамед Бадр ( 66') Позо Николас 14' (Джолли Итан ( 14') Харо Эван  83'Кашаро Ли 66' (Кумбес Джеймс ( 66') Де Барр Тиджей 82' (Пикок Дилан ( 82')
Запасные: Банда БрэдлиРонко КеванРуис МайклЛопес КристианБаллентайн СкоттЭрнандес ЭнтониПерера Жереми
Вербрюгген БартТезе Джордан  45'Де Врей СтефанВан Дейк Виргил 46' (Даллинга Тийс ( 46') Хартман Квилиндси 63' (Симонс Хави ( 63') Виффер МатсКопмейнерс ТëнВеерман Йоэй 46' (Хато Йоррель ( 46') Стенгс КелвинВегхорст Ваут 46' (Рейндерс Тиджани ( 46') Мален Дониэлл 77' (Гакпо Коди ( 77')
Запасные: Флеккен МаркБейло ЮстинДе Рон МартенСхаутен ЙердиБлинд ДэйлиДюмфрис Дензел
21 ноября. Стадион "Алгарве" (Фаро).

 

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Гибралтара сборная Нидерландов

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