Сборная Нидерландов забила 6 мячей в ворота команды Гибралтара

Сборная Нидерландов провела прогулочный отборочный матч чемпионата Европы 2024 года против команды Гибралтара. Фавориты повели в дебюте после проникающего паса на ход Келвину Стенгсу. Матс Виффер пробивал головой в двух атаках подряд - промах и гол. Тён Копмейнерс здорово выскочил из-за спин защитников и замкнул прострел с левого фланга. Второй тайм начался с нового гола Стенгса, который снова оказался один перед воротами - 4:0. Хет-трик Стенгса после качественной работы форварда в штрафной и удара под перекладину. Шестой гол забил Коди Гакпо, после его подачи мяч никого не коснулся и оказался в сетке.

Нидерланды в любом случае вторые, соперник - последний.