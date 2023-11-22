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Чемпионат Европы по футболу 2024

Белорусы напоследок обыграли конкурентов из Косова

22 Ноября 2023 • 00:36 Комментировать
Косово
0:1
Беларусь

Сборные Косова и Беларуси провели заключительный отборочный матч Евро-2024. Бернард Бериша, казалось, расстреливал ворота и попал в защитника. У гостей подача со штрафного, голкипер выбил мяч кулаками, а Дмитрий Антилевский метров с 18 поразил цель на добивании - 0:1. Денис Лаптев оказался один на один с вратарем, пошел в обыгрыш, и голкипер выбил мяч.

Белорусы в итоге потеснили соперника с четвертого места отборочной группы.

Протокол игры  
Косово0:1Беларусь
  43'Антилевский Дмитрий (0:1)
Бекай ВисарДелова ЛюмбардхАлити ФиданКрасники ИлирХадергьонай Флорент 83' (Айдини Альбан ( 83') Бериша Бернард 67' (Кастрати Лирим ( 67'  88') Зюба Чендрим 57' (Кореница Меритон ( 57'  79') Войвода Мергим  86'Бютюки Зюмер 46' (Хисени Мухамет ( 46'  61') Муслия ФлоранРашани Эльбасан 57' (Зекири Альтин ( 57'  83')
Запасные: Хаксихамза КенанКрешник ХайризиЛосаж ФлорьянКрасники Эрмал
Павлюченко ПавелВолков ЗахарПолитевич СергейПоляков ДенисЮзепчук РоманМалькевич Владислав  30'Корзун НикитаКапленко Кирилл 56' (Лаптев Денис ( 56'  88'Климович Владислав 73') Эбонг Макс 73' (Концевой Артём Александрович ( 73') Антилевский ДмитрийСкавыш Максим  45' 56' (Бочеров Валерий ( 56')
Запасные: Пархоменко ЕгорГромыко ВалерийБахар ИванРуденок КонстантинМорозов ВладиславИгнатович СергейКарпович СергейПеченин Кирилл
21 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси сборная Косова

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