Белорусы напоследок обыграли конкурентов из Косова

Сборные Косова и Беларуси провели заключительный отборочный матч Евро-2024. Бернард Бериша, казалось, расстреливал ворота и попал в защитника. У гостей подача со штрафного, голкипер выбил мяч кулаками, а Дмитрий Антилевский метров с 18 поразил цель на добивании - 0:1. Денис Лаптев оказался один на один с вратарем, пошел в обыгрыш, и голкипер выбил мяч.
Белорусы в итоге потеснили соперника с четвертого места отборочной группы.
Протокол игры
|43'Антилевский Дмитрий (0:1)
Бекай Висар•Делова Люмбардх•Алити Фидан•Красники Илир•Хадергьонай Флорент83' (Айдини Альбан (83') •Бериша Бернард67' (Кастрати Лирим (67') • 88'Зюба Чендрим57' (Кореница Меритон (57') • 79'Войвода Мергим• 86'Бютюки Зюмер46' (Хисени Мухамет (46') • 61'Муслия Флоран•Рашани Эльбасан57' (Зекири Альтин (57') 83'
Павлюченко Павел•Волков Захар•Политевич Сергей•Поляков Денис•Юзепчук Роман•Малькевич Владислав• 30'Корзун Никита•Капленко Кирилл56' (Лаптев Денис (56'• 88'Климович Владислав73') •Эбонг Макс73' (Концевой Артём Александрович (73') •Антилевский Дмитрий•Скавыш Максим 45'56' (Бочеров Валерий (56')
21 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
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