Белорусы напоследок обыграли конкурентов из Косова

Сборные Косова и Беларуси провели заключительный отборочный матч Евро-2024. Бернард Бериша, казалось, расстреливал ворота и попал в защитника. У гостей подача со штрафного, голкипер выбил мяч кулаками, а Дмитрий Антилевский метров с 18 поразил цель на добивании - 0:1. Денис Лаптев оказался один на один с вратарем, пошел в обыгрыш, и голкипер выбил мяч.

Белорусы в итоге потеснили соперника с четвертого места отборочной группы.