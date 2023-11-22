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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Хорватии забила один гол в ворота команды Армении и пробилась на Евро-2024

22 Ноября 2023 • 00:36 Комментировать
Хорватия
1:0
Армения

Сборная Хорватии должна была обыграть армян, чтобы получить право сыграть на чемпионате Европы. Но первый реальный момент создал потерявший мотивацию соперник. Камо Оганесян оказался один на один с голкипером и перебрасывал его, а тот выручил. В ответ Борна Соса с левого фланга навесил к линии вратарской, и Анте Будимир головой был точен - 1:0. После перерыва Наир Тикнизян исправился за недавний автогол и снял мяч с головы Будимира, готового делать дубль. Прострел Луки Модрича на Будимира к воротам с трудом прервал защитник.

Хорваты со второго места выходят на Евро, сборная Армении на четвертом месте.

Протокол игры  
Хорватия1:0Армения
(1:0) Будимир Анте43'  
Ливакович ДоминикСтанишич Йосип 50' (Юранович Йосип ( 50') Шутало ЙосипГвардиол ЙошкоСоса БорнаМодрич ЛукаБрозович МарселоМайер Ловро 83' (Батурина Мартин ( 83') Крамарич Андрей 68' (Пашалич Марко ( 68') Иванушец Лука 46' (Пашалич Марио ( 46') Будимир Анте 83' (Сучич Лука ( 83')
Запасные: Бельо Дион ДренеЛабрович НедилькоВида ДомагойМоро НиколаЭрлич МартинПонграчич МаринИвушич Ивица
Чанчаревич ОгньенЧалышир АндреАрутюнян ГеоргийМкртчян СтепаОганесян Камо 86' (Пилоян Эрик ( 86'  88') Тикнизян НаирСевикян Эдгар 70' (Дашян Артак ( 70') Арутюнян Оганес 70' (Серобян Артур ( 70') Сперцян ЭдуардСелараян Лукас 46' (Бичахчян Ваан ( 46') Ранос Грант-Леон 73' (Миранян Артур ( 73')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрВосканян ТаронХачумян АльбертШагоян Жирайр
21 ноября. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Армении

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