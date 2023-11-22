Сборная Хорватии забила один гол в ворота команды Армении и пробилась на Евро-2024

Сборная Хорватии должна была обыграть армян, чтобы получить право сыграть на чемпионате Европы. Но первый реальный момент создал потерявший мотивацию соперник. Камо Оганесян оказался один на один с голкипером и перебрасывал его, а тот выручил. В ответ Борна Соса с левого фланга навесил к линии вратарской, и Анте Будимир головой был точен - 1:0. После перерыва Наир Тикнизян исправился за недавний автогол и снял мяч с головы Будимира, готового делать дубль. Прострел Луки Модрича на Будимира к воротам с трудом прервал защитник.

Хорваты со второго места выходят на Евро, сборная Армении на четвертом месте.