Сборная Хорватии забила один гол в ворота команды Армении и пробилась на Евро-2024

Сборная Хорватии должна была обыграть армян, чтобы получить право сыграть на чемпионате Европы. Но первый реальный момент создал потерявший мотивацию соперник. Камо Оганесян оказался один на один с голкипером и перебрасывал его, а тот выручил. В ответ Борна Соса с левого фланга навесил к линии вратарской, и Анте Будимир головой был точен - 1:0. После перерыва Наир Тикнизян исправился за недавний автогол и снял мяч с головы Будимира, готового делать дубль. Прострел Луки Модрича на Будимира к воротам с трудом прервал защитник.
Хорваты со второго места выходят на Евро, сборная Армении на четвертом месте.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте43'
Ливакович Доминик•Станишич Йосип50' (Юранович Йосип (50') •Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Соса Борна•Модрич Лука•Брозович Марсело•Майер Ловро83' (Батурина Мартин (83') •Крамарич Андрей68' (Пашалич Марко (68') •Иванушец Лука46' (Пашалич Марио (46') •Будимир Анте83' (Сучич Лука (83')
Чанчаревич Огньен•Чалышир Андре•Арутюнян Георгий•Мкртчян Степа•Оганесян Камо86' (Пилоян Эрик (86') • 88'Тикнизян Наир•Севикян Эдгар70' (Дашян Артак (70') •Арутюнян Оганес70' (Серобян Артур (70') •Сперцян Эдуард•Селараян Лукас46' (Бичахчян Ваан (46') •Ранос Грант-Леон73' (Миранян Артур (73')
21 ноября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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