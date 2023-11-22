Во вторник сборные Греции и Франции проводят матч в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы - 2024.

Пропустив первыми, греки по ходу второго тайма смогли забить два гола и повели в счёте. Впрочем, французы в скором времени уравняли количество двоек на табло стадиона.

Известный журналист Василий Уткин похвалил сборную Греции.

«Ну что, хороши греки-то. У французов до этого матча был один пропущенный в отборе, а теперь их у Франции уже три!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между сборными Греции и Франции можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.