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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Уткин похвалил сборную Греции

22 Ноября 2023 • 00:26 Комментировать
Греция
2:2
Франция

Во вторник сборные Греции и Франции проводят матч в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы - 2024.

Пропустив первыми, греки по ходу второго тайма смогли забить два гола и повели в счёте. Впрочем, французы в скором времени уравняли количество двоек на табло стадиона.

Известный журналист Василий Уткин похвалил сборную Греции.

«Ну что, хороши греки-то. У французов до этого матча был один пропущенный в отборе, а теперь их у Франции уже три!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между сборными Греции и Франции можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Греции

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