​Гризманн сыграл в каждом из 84 последних матчей сборной Франции

Антуан Гризманн во вторник вышел на поле в стартовом составе сборной Франции на гостевой матч против Греции. Таким образом, Гризманн теперь поучаствовал в каждом из 84 последних матчей «трёхцветных». Серия действительно впечатляет.

В последний раз Гризманн не принимал участия в матче сборной Франции 13 июня 2017 года. В тот день «трёхцветные» обыграли Англию (3:2) без Антуана – футболист все 90 минут провёл на скамейке запасных.

Следить за матчем сборных Греции и Франции можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Команда Дидье Дешама уже обеспечила себе место на Евро-2024.