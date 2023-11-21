Коло-Муани забил за сборную впервые с чемпионата мира

Рандаль Коло-Муани открыл счёт в матче сборной Франции против команды Греции на выезде в Афинах. Команды очной встречей завершают отборочный цикл на Евро-2024. Француз забил грекам «в раздевалку» - на 43-й минуте игры после паса от Оливье Жиру.

Любопытно, что дорогостоящий форвард «ПСЖ» не забивал за трёхцветных доселе в 2023 календарном году. Его команда провела, без учёта сегодняшнего, девять матчей, два из них – товарищеские.

В последний раз до 21 ноября 2023 года Рандаль забивал на чемпионате мира в Катаре в ворота сборной Марокко (2:0) в полуфинальном матче. В последующем финале против сборной Аргентины Коло-Муани не забил, хотя был к этому очень и очень близок.

Текстовую трансляцию матча Греция – Франция проводит наш портал. Впереди второй тайм!