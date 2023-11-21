Кейн – о сборной Англии: «Мы хотим выиграть чемпионат Европы»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о перспективах сборной Англии.

Англичане завоевали путёвку на Евро-2024, заняв первое место в квартете C, где также выступали сборные Италии, Украины, Северной Македонии и Мальты. Коллектив Гарета Саутгейта набрал 20 очков, выиграв шесть матчей, дважды сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения в отборочной кампании.

«Наши цели? Мы хотим выиграть чемпионат Европы в 2024 году. Думаю, я вполне могу рассчитывать на титул со сборной, как и в случае с «Баварией», – приводят слова Кейна английские СМИ.

Напомним, что матчи финальной стадии Евро-2024 пройдут в Германии с июня по июль.