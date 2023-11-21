Гризманн – единственный игрок в Европе, сыгравший в старте сборной свыше 100 раз с 2014 года

Во вторник вечером сборные Греции и Франции завершают отборочный цикл на Евро-2024. Антуан Гризманн неизменно вышел в стартовом составе «трёхцветных».

Как уточняют статистики из Opta Sports, Антуан прямо сейчас – единственный игрок в Европе, вышедший в стартовом составе более 100 раз за свою сборную с 2014 года. Всего у Гризманна 109 таких матчей.

Второе место делят бельгийцы-защитники Тоби Альдервейрелд и Ян Вертонген – у обоих по 96 игр в старте сборной за временной промежуток. Третье место – у голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля – 95 матчей, а четвёртое – у полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаки.

Текстовую трансляцию игры Греция – Франция проводит наш портал. В разгаре первый тайм!