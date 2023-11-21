​Уткин объяснил, почему смотрит матч Греция – Франция

Во вторник проходят заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Известный журналист Василий Уткин решил выбрать для просмотра матч сборных Греции и Франции и даже объяснил, почему.

«Посмотрю Греция – Франция. Почему? Интересуют греки. Первый соперник Казахстана в плей-офф Лиги наций», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что в турнирном плане матч сборных Греции и Франции уже ни на что не влияет. Французы обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы, а греки лишились шансов выйти из группы.

Следить за матчем сборных Греции и Франции можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.