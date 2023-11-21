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​Уткин объяснил, почему смотрит матч Греция – Франция

21 Ноября 2023 • 23:13 Комментировать
Греция
2:2
Франция
1 14.00 X 1.25 2 4.70
2-й тайм

Во вторник проходят заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Известный журналист Василий Уткин решил выбрать для просмотра матч сборных Греции и Франции и даже объяснил, почему.

«Посмотрю Греция – Франция. Почему? Интересуют греки. Первый соперник Казахстана в плей-офф Лиги наций», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что в турнирном плане матч сборных Греции и Франции уже ни на что не влияет. Французы обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы, а греки лишились шансов выйти из группы.

Следить за матчем сборных Греции и Франции можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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