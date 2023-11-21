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​Нагельсманн снова поставил Хаверца на левый фланг обороны

21 Ноября 2023 • 22:50 Комментировать

Во вторник сборная Германии проводит товарищеский матч против Австрии. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн снова выпустил на позиции левого защитника Кая Хаверца.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает, что Нагельсманн хочет видеть Хаверца на этой позиции постоянно, в том числе и на домашнем чемпионате Европы в 2024 году.

24-летний Хаверц на клубном уровне представляет «Арсенал». Обычно немец выступает на позиции атакующего полузащитник или даже нападающего.

На выходных сборная Германии проиграла дома Турции со счётом 2:4. В этом матче Юлиан Нагельсманн впервые выпустил Хаверца слева в обороне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Кай Хаверц
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