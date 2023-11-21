​Нагельсманн снова поставил Хаверца на левый фланг обороны

Во вторник сборная Германии проводит товарищеский матч против Австрии. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн снова выпустил на позиции левого защитника Кая Хаверца.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает, что Нагельсманн хочет видеть Хаверца на этой позиции постоянно, в том числе и на домашнем чемпионате Европы в 2024 году.

24-летний Хаверц на клубном уровне представляет «Арсенал». Обычно немец выступает на позиции атакующего полузащитник или даже нападающего.

На выходных сборная Германии проиграла дома Турции со счётом 2:4. В этом матче Юлиан Нагельсманн впервые выпустил Хаверца слева в обороне.