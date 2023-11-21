Сборная Франции может впервые за 20 лет выиграть все официальные матчи в году

Сборная Франции находится в шаге от повторения достижения двадцатилетней давности.

Команда Дидье Дешама одержала победу во всех семи официальных поединках, которые провела с начала текущего календарного года. Сегодня «трёхцветные» проведут восьмой и заключительный матч в 2023 году – в соперниках будет сборная Греции. Как отмечает Opta, в случае успешного для себя исхода встречи француз впервые за 20 лет выиграют все официальные встречи в году (в 2003 было одержано десять побед в десяти играх).

Напомним, что сборная Франции уже гарантировала себе участие на Евро-2024.

Текстовая трансляция матча сборных Греции и Франции пройдёт на сайте LiveResult.