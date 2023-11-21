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Ван Дейк – единственный игрок, попавший в старт сборной Нидерландов во всех матчах в 2023 году

21 Ноября 2023 • 22:19 Комментировать
Гибралтар
0:1
Нидерланды
1-й тайм

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк остаётся незаменимым игроком для сборной Нидерландов.

Команда Рональда Кумана, уже добывшая путёвку на чемпионат Европы, сегодня сыграет против соперников из Гибралтара в рамках последнего тура отборочной кампании. В стартовом составе «оранжевых» вновь нашлось место для ван Дейка – это произошло в десятом из десяти матчей с начала 2023 года. Таким образом, по данным Opta, 32-летний центрбек станет единственным, кому доведётся выйти в основе во всех встречах сборной Нидерландов в текущем календарном году.

Полузащитник Хави Симонс, до сегодняшнего дня также появлявшийся с первых минут во всех матчах, на сей раз остался на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Хави Симонс сборная Нидерландов ещё теги

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