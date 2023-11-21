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Сборная Германии объявила стартовый состав на матч с Австрией

21 Ноября 2023 • 21:47 Комментировать (1)

Сегодня, 21 ноября, сборная Германии встретится на выезде с Австрией в рамках товарищеского матча.

По решение главного тренера немцев Юлиана Нагельсманна, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Трапп (вр), Хуммельс, Та, Рюдигер, Хаверц, Гюндоган, Горецка, Сане, Брандт, Гнабри, Фюллькруг.

Старт товарищеского поединка между сборными Австрии и Германии запланирован на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, минувший матч против Турции завершился неудачно для команды Нагельсманна — Германия проиграла со счетом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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Комментарии (1)
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morkovk4
21 Ноября 2023 в 22:14
Топовый матч, надеюсь на большое количество голов, как у России с Кубой, уже поставил свой бонус в бк Добробет на эту игру
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