Сборная Германии объявила стартовый состав на матч с Австрией

Сегодня, 21 ноября, сборная Германии встретится на выезде с Австрией в рамках товарищеского матча.

По решение главного тренера немцев Юлиана Нагельсманна, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Трапп (вр), Хуммельс, Та, Рюдигер, Хаверц, Гюндоган, Горецка, Сане, Брандт, Гнабри, Фюллькруг.

Старт товарищеского поединка между сборными Австрии и Германии запланирован на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, минувший матч против Турции завершился неудачно для команды Нагельсманна — Германия проиграла со счетом 2:3.