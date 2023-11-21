Севикян, Сперцян и Тикнизян сыграют против сборной Хорватии с первых минут

Сборная Армении в своих соцсетях огласила состав на матч отбора на Евро-2024 против команды Хорватии. Он состоится ровно через час в Загребе на стадионе «Максимир».

В составе армян против некогда вице-чемпионов мира выйдут несколько представителей РПЛ. Это Эдуард Сперцян из «Краснодара», который будет капитаном своей сборной, а также Эдгар Севикян из «Пари НН» и Наир Тикнизян из «Локомотива».

Напомним, что армяне уже точно не попадут на Евро-2024, а вот у хорватов есть все шансы уехать в Германию грядущим летом вслед за сборной Турции – в случае победы сегодня «шашечные» станут 21-м участником первенства Европы.

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