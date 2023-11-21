​Модрич – в основе сборной Хорватии на матч с Арменией

В заключительном туре отбора на чемпионат Европы сборная Хорватии будет принимать Армению. Наставник «шашечных» Златко Далич включил в стартовый состав таких футболистов:

Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Майер, Крамарич, Иванушец, Будимир.

Матч между сборными Хорватии и Армении начнётся в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборной Хорватии нужно выиграть, чтобы точно выйти на Евро-2024, независимо от результата сборной Уэльса. Если же хорваты потеряют очки, то валлийцы при победе над Турцией окажутся выше.