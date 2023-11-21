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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Мбаппе в запасе: Сборная Франции назвала состав на матч против Греции

21 Ноября 2023 • 21:36 Комментировать
Греция
0:0
Франция
1 5.70 X 3.95 2 1.68
1-й тайм

В последнем туре отбора на Евро-2024 сборная Франции будет играть против Греции на выезде. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Самба, Тео Эрнандес, Фофана, Салиба, Кунде, Люка Эрнандес, Рабио, Гризманн, Дембеле, Коло-Муани, Жиру.

Звёздный Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе.

Матч между сборными Греции и Франции стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная Франции выиграла все семь прошедших матчей в отборе на чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции

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