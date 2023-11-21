​Мбаппе в запасе: Сборная Франции назвала состав на матч против Греции

В последнем туре отбора на Евро-2024 сборная Франции будет играть против Греции на выезде. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Самба, Тео Эрнандес, Фофана, Салиба, Кунде, Люка Эрнандес, Рабио, Гризманн, Дембеле, Коло-Муани, Жиру.

Звёздный Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе.

Матч между сборными Греции и Франции стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная Франции выиграла все семь прошедших матчей в отборе на чемпионат Европы.