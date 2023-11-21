​В Федерации футбола Казахстана верят в выход команды на Евро-2024

Рохус Шох, вице-президент Федерации футбола Казахстана, оценил шансы команды выйти на чемпионат Европы.

Сборная Казахстана заняла только третье место в своей отборочной группе. Впрочем, весной у команды будет шанс в стыковых играх – казахстанцам нужно будет обыграть Грецию и победителя пары Грузия – Люксембург.

«Считаю, что эта команда может добиться успеха и пройти Грецию, а потом Грузию или Люксембург», - цитирует Шоха «Спорт-Экспресс».

Стыковые матчи за билеты на чемпионат Европы пройдут в конце марта, а затем турнир – в июне-июле. Континентальный футбольный форум будет принимать Германия.