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Чемпионат Европы по футболу 2024

​В Федерации футбола Казахстана верят в выход команды на Евро-2024

21 Ноября 2023 • 19:54 Комментировать

Рохус Шох, вице-президент Федерации футбола Казахстана, оценил шансы команды выйти на чемпионат Европы.

Сборная Казахстана заняла только третье место в своей отборочной группе. Впрочем, весной у команды будет шанс в стыковых играх – казахстанцам нужно будет обыграть Грецию и победителя пары Грузия – Люксембург.

«Считаю, что эта команда может добиться успеха и пройти Грецию, а потом Грузию или Люксембург», - цитирует Шоха «Спорт-Экспресс».

Стыковые матчи за билеты на чемпионат Европы пройдут в конце марта, а затем турнир – в июне-июле. Континентальный футбольный форум будет принимать Германия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Рохус Шох
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