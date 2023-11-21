Александр Мостовой: «Не уверен, что армяне сейчас остановят хорватов»

Бывший российский футболист, начинающий тренер Александр Мостовой сделал прогноз на матч квалификации Евро-2024, в котором сборная Армении будет гостить у хорватов. Армянам, напомним, так и не удалось выйти в финальную часть европейского первенства, а вот хорваты вполне могут это сделать гарантированно, если обыграют сегодня команду соперника.

«Не уверен, что армяне сейчас сумеют остановить соперника. Верю в Хорватию. Их лидеров можно уже назвать «пенсионерами», но команда остается достаточно сильной - это мы видели на прошлом мундиале», - говорит Мостовой порталу «ВсёПроСпорт».

Напомним, что следить за событиями матча Хорватия – Армения можно будет и в формате текстовой онлайн-трансляции, её организует наш портал.