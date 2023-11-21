Греция - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Греции и Франции проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Греция - Франция
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Протокол игры
Влаходимос Одиссеас•Рецос Панайотис•Мавропанос Константинос•Хацидиакос Пантелис•Рота Лазарос•Бакасетас Тасос•Бухалакис Андреас•Галанопулос Костас•Яннулис Димитрис•Масурас Гиоргос•Иоаннидис Фотис
Самба Брис•Кунде Жюль•Салиба Вильям•Эрнандес Люка•Эрнандес Тео•Фофана Юссуф•Рабио Адриен•Дембеле Усман•Гризманн Антуан•Коло-Муани Рандаль•Жиру Оливье
21 ноября. Стадион "OPAP Arena".
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