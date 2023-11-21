Гибралтар - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Сборные Гибралтара и Нидерландов проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Гибралтар - Нидерланды
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Протокол игры
|10'Стенгс Келвин (0:1)
Колинг Дэйл•Муэли Айман•Чиполина Джозеф•Оливейро Джэйси•Чиполина Рой•Сержант Джек•Уолкер Лайам•Харо Эван•Кашаро Ли•Де Барр Тиджей•Позо Николас
Вербрюгген Барт•Тезе Джордан•Де Врей Стефан•Ван Дейк Виргил•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Копмейнерс Тëн•Веерман Йоэй•Стенгс Келвин•Вегхорст Ваут•Мален Дониэлл
21 ноября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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