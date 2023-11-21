Косово - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Косова и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Косово - Беларусь
Доступ после регистрации
Протокол игры
Бекай Висар•Делова Люмбардх•Алити Фидан•Красники Илир•Хадергьонай Флорент•Бериша Бернард•Зюба Чендрим•Войвода Мергим•Бютюки Зюмер•Муслия Флоран•Рашани Эльбасан
Павлюченко Павел•Поляков Денис•Волков Захар•Политевич Сергей•Малькевич Владислав•Корзун Никита•Капленко Кирилл•Эбонг Макс•Юзепчук Роман•Скавыш Максим•Антилевский Дмитрий
21 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
Бан пользователя