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Чемпионат Европы по футболу 2024

Косово - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Косово
0:0
Беларусь
1 1.65 X 3.85 2 5.90
1-й тайм

Сборные Косова и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Косово0:0Беларусь
Бекай ВисарДелова ЛюмбардхАлити ФиданКрасники ИлирХадергьонай ФлорентБериша БернардЗюба ЧендримВойвода МергимБютюки ЗюмерМуслия ФлоранРашани Эльбасан
Запасные: Зекири АльтинХисени МухаметКореница МеритонХаксихамза КенанАйдини АльбанКрешник ХайризиЛосаж ФлорьянКрасники ЭрмалКастрати Лирим
Павлюченко ПавелПоляков ДенисВолков ЗахарПолитевич СергейМалькевич ВладиславКорзун НикитаКапленко КириллЭбонг МаксЮзепчук РоманСкавыш МаксимАнтилевский Дмитрий
Запасные: Пархоменко ЕгорГромыко ВалерийБахар ИванРуденок КонстантинБочеров ВалерийМорозов ВладиславИгнатович СергейКарпович СергейЛаптев ДенисПеченин КириллКлимович ВладиславКонцевой Артём Александрович
21 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси сборная Косова

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Швейцария Швейцария
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3.75 3.65 2.00
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