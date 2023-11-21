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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хорватия - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Хорватия
0:0
Армения
1 1.16 X 8.00 2 20.00
1-й тайм

Сборные Хорватии и Армении проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Хорватия0:0Армения
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоСоса БорнаМодрич ЛукаБрозович МарселоМайер ЛовроКрамарич АндрейБудимир АнтеИванушец Лука
Запасные: Бельо Дион ДренеБатурина МартинПашалич МаркоЛабрович НедилькоВида ДомагойПашалич МариоСучич ЛукаЮранович ЙосипМоро НиколаЭрлич МартинПонграчич МаринИвушич Ивица
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийМкртчян СтепаЧалышир АндреТикнизян НаирОганесян КамоСперцян ЭдуардАрутюнян ОганесРанос Грант-ЛеонСевикян ЭдгарСелараян Лукас
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарМиранян АртурБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикВосканян ТаронХачумян АльбертШагоян ЖирайрДашян АртакСеробян АртурБичахчян Ваан
21 ноября. Стадион "Максимир" (Загреб).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Армении

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ХОРВАТИЯ АРМЕНИЯ
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Андорра Андорра
Израиль Израиль
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