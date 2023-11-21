Хорватия - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Хорватии и Армении проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Хорватия - Армения
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Протокол игры
Ливакович Доминик•Станишич Йосип•Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Соса Борна•Модрич Лука•Брозович Марсело•Майер Ловро•Крамарич Андрей•Будимир Анте•Иванушец Лука
Чанчаревич Огньен•Арутюнян Георгий•Мкртчян Степа•Чалышир Андре•Тикнизян Наир•Оганесян Камо•Сперцян Эдуард•Арутюнян Оганес•Ранос Грант-Леон•Севикян Эдгар•Селараян Лукас
21 ноября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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