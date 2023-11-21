Адиев останется работать в сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о будущем главного тренера национальной команды Магомеда Адиева.

Спортивный функционер отметил, что российский специалист продолжит работу в сборной Казахстана.

«Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии, — приводит Барменкулова Metaratings.ru.

Напомним, что вчера, 20 ноября, сборная Казахстана в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года на выезде уступила сборной Словении (1:2), но до сих пор сохраняет шансы на участие в турнире.