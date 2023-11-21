Камоцци: «В Италии все очень довольны работой главного тренера сборной Спаллетти»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, как в Италии относятся к работе Лучано Спаллетти на посту главного тренера национальной сборной.

Напомним, вчера, 20 ноября, сборная Италии сыграла вничью с командой Украины (0:0), обеспечив себе участие в чемпионате Европы, который пройдёт летом следующего года.

«В Италии все очень довольны работой главного тренера сборной Лучано Спаллетти. Самое главное, что команда сумела обеспечить выход на чемпионат Европы», — цитирует Камоцци Metaratings.

Спаллетти возглавляет национальную команду с сентября нынешнего года. Ранее он работал в «Наполи», «Интере», «Роме» и «Зените». Отметим, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.