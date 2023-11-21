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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рябчук - о невыходе Молдовы на Евро-2024: «У меня слёзы на глазах, не смогли осуществить мечту»

21 Ноября 2023 • 11:42 Комментировать

Защитник московского «Спартака» и сборной Молдовы Олег Рябчук высказался о поражении от Чехии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

«У меня были слезы на глазах. К сожалению, не смогли осуществить то, о чем мечтала вся страна. Хочу сказать, что горжусь командой. Все сделали максимум для того, чтобы добиться результата», - приводит слова Рябчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из группы Е прямые путевки на чемпионат Европы-2024 завоевали сборные Чехии и Албании. Польша заняла третье место и сыграет в плей-офф. Молдавия отстала от поляков всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Молдовы Олег Рябчук
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