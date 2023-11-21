Фраттези прокомментировал спорный момент в матче с Украиной

Игрок сборной Италии Давиде Фраттези поделился мнением о спорном эпизоде в концовке поединка против Украины в рамках отбора чемпионата Европы – 2024. В добавленное время Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры», но судья не зафиксировал фол.

«Когда находился на поле, то не видел, что там произошло. После просмотра повтора мне показалось, что Кристанте задел его. Потом я посмотрел другой повтор, и на этот раз увидел обратное – наш игрок даже не тронул украинца», - передает слова Фраттези инсайдер Альфредо Педулла.

Матч состоялся на нейтральном поле в Германии и завершился вничью со счетом 0:0.