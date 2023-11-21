Саутгейт — о матче с Северной Македонией: «Мы полностью контролировали ход игры»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года против Северной Македонии (1:1).

Специалист похвалил свою команду за игру, отметив при этом хорошую оборону соперника, из-за которой у Англии возникли проблемы в атаке.

«Мы играли здорово и полностью контролировали ход игры. Однако у нас возникли сложности из-за того, как они защищались, было нелегко отдать последнюю передачу», — цитирует Саутгейта Evening Standard.

После восьми матчей квалификации сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав 20 очков. Вторую Италию команда Саутгейта опередила на шесть баллов.