Дзаньоло рассказал, что думает о сборной Украины

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло высказался о поединке против Украины в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.

«Уважаю сборную Украины – это сильный соперник. Было очень трудно играть против Зинченко. Это было непростой задачей.

Италия вышла на Евро, но нам нужно улучшить свою игру. Мы готовы защищать свой титул. У нас отличная сборная, хотим еще раз стать чемпионами», - передает слова хавбека «Суспільне Спорт».

Матч сборных Украины и Италии завершился вничью со счетом 0:0. «Скуадра адзурра» напрямую шагнула на чемпионат Европы, а украинцы поборются за путевку на турнир через раунд плей-офф.