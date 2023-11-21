Зинченко подвёл итоги матча Украина - Италия

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничейный результат поединка отбора чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Италии (0:0).

«Впечатления? Мы не прошли на Евро, однако сохраняем шансы пробиться на турнир через плей-офф. Мы стремились добиться хорошего результата. Думаю, сборная показала достойный футбол против действующего чемпиона Европы», - передает слова Зинченко издание «Суспільне Спорт».

По итогам отборочного цикла сборная Украины финишировала на третьем месте. Из этой группы напрямую вышли национальные команды Англии и Италии.