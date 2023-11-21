Зинченко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко пообщался с представителями СМИ после поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Италии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Момент с пенальти? Если честно, я еще не посмотрел повтор. Уже есть итоговый результат, поэтому не хочу обсуждать работу арбитров. Спасибо всем, кто нас поддерживал», - передает слова полузащитника Sport.ua.

Напомним, что в добавленное время вингер сборной Украины Михаил Мудрик упал в штрафной «скуадры адзурры». Судья посчитал, что нарушения правил не было и не показал на точку.