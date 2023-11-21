Кейн оценил выступление Англии в отборе Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат поединка против сборной Северной Македонии (1:1) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Мы понимали, что будет непростая встреча. От нас ждали крупной победы над этим соперником, но македонцы отлично показали себя. Что касается нашего общего результата, то мы можем быть довольны своим выступлением в квалификации», - передает слова форварда BBC.

Напомним, что по итогам отборочного турнира сборная Англии набрала 20 баллов и уверенно финишировала на первом месте, шагнув напрямую на Евро-2024. Второе место заняла национальная команда Италии.