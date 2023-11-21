«Ты тащишь эту команду» – реакция пользователей социальных сетей на игру Кейна за сборную Англии

После очередного матча сборной Англии по футболу в отборочном цикле на чемпионат Европы 2024 года пользователи социальных сетей оставили следующие комментарии по игре Гарри Кейна:

- Оставь эту фермерскую лигу, переезжай в Манчестер, где играют в настоящий футбол, – написал фанат;

- Хорошая работа! – подметил любитель футбола;

- Лучший нападающий в мире, – написал один из болельщиков;

- Ты тащишь эту команду, – заметил пользователь социальной сети;

- Сборная Англии нуждается в усилении… Ты же всегда лучший! – добавил болельщик.

В понедельник, 21 ноября 2023 года, сборная Англии сыграла вничью со счётом 1:1 со сборной Северной Македонии. Кейн остался на скамейке в начале матча, появился на пятьдесят восьмой минуте и сразу же помог отыграться своей национальной команде. После розыгрыша углового Гарри вёл борьбу с игроком Северной Македонии и вынудил того совершить ошибку и отправить мяч в свои ворота.