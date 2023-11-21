Доннарумма прокомментировал выход Италии на Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пообщался с представителями СМИ после поединка против Украины в отборочном цикле чемпионата Европы – 2024.

«Мы очень рады. Команда вышла туда, где заслуживает быть, несмотря на все трудности, что были. Благодаря новому тренеру мы смогли вернуться. Поедем на турнир в качестве действующих чемпионов и постараемся отстоять титул.

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Они оказали нам потрясающую поддержку. Мы были едины», - цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

По итогам квалификации «скуадра адзурра» заняла второе место в группе и напрямую вышла на Евро-2024.