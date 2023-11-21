Спаллетти: «Сыграли неплохой матч»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал последний матч отборочного цикла Евро-2024 для действующих чемпионов Европы. Его команда не смогла выиграть у сборной Украины, но, тем не менее, пробилась на главный футбольный форум Европы.

- Это не было просто, в футболе все может случиться. Мы провели хороший матч, в первом тайме было много возможностей. Второй тайм превратился в игру на выносливость, и Украина заставила нас попотеть. Но я хорошо знаком с такими концовками. Сейчас нам надо поднимать уровень нашей игры, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.