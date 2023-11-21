​Кьеза: «Люди думали, что мы не справимся»

Сборная Италии справилась с задачей квалификации на чемпионат Европы, хотя это случилось в последнем матче, исход которого не был ясен до конца игры - сборная Украины дала бой чемпионам Европы и сделала все, чтобы расстроить их. Один из героев прошлого чемпионата Европы, Федерико Кьеза, прокомментировал успех. Он не стал скрывать, что дался он крайне непросто.

- В конце игры навалилась усталость, очень сильная, потому что на поле мы дали все. Очень счастлив, что мы квалифицировались. Многие считали, что у нас не получится, но все получилось, - цитирует слова Кьезы pianetamilan.it.