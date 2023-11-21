Наставник чешской сборной подал в отставку

Сборная Чехии с крупным счетом переиграла молдаван в последнем матче отборочного турнира к следующему чемпионату Европы, но ее выступления были столь неубедительными, что Ярослав Шилгавы, наставник чешской команды с 2018 года, решил подать в отставку. Он пояснил, что решение принял еще до матча:

- Хотя я и счастлив сейчас, решение было принято еще до матча. Давление очень большие - слишком. Я не всегда мог понять это давление, - цитирует слова Шилгавы BBC Sport.

Шилгавы провел у руля чешской сборной пятьдесят шесть матчей - выиграл 26, 10 раз сыграл вничью и 20 раз проиграл.