Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Гравина: «Задание выполнено, поздравляю Спаллетти»

21 Ноября 2023 • 04:05 Комментировать

Сборная Италии пробилась в финальную часть чемпионата Европы - пусть это и звучит странно для действующего обладателя трофея, но два подряд непопадания на чемпионат мира и сложная квалификация теперь заставляют итальянских футбольных чиновников дуть на воду.

Габриэле Гравина, руководитель итальянской федерации футбола, прокомментировал успех подопечных Лучано Спаллетти, который встал у руля сборной Италии лишь в сентябре.

- Задача выполнена. Мои поздравления Лучано Спаллетти. Мы выполнили данное болельщикам обещание, - цитирует слова Гравины pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Габриэле Гравина ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Северная Ирландия Северная Ирландия
Дания Дания
2
0
1.02 16.00 34.00
Видео
Окончен
Чехия Чехия
Молдова Молдова
3
0
1.04 15.00 100.00
Видео
Окончен
Словения Словения
Казахстан Казахстан
2
1
1.04 12.50 100.00
Видео
Окончен
Украина Украина
Италия Италия
0
0
9.00 1.35 4.50
Видео
Окончен
Северная Македония Северная Македония
Англия Англия
1
1
16.00 1.45 3.00
Видео
Окончен
Албания Албания
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
2.90 1.55 15.00
Видео
Окончен
Сан-Марино Сан-Марино
Финляндия Финляндия
1
2
100.00 15.00 1.03
Видео
21.11.23 в 22:45
Хорватия Хорватия
Армения Армения
1.18 7.80 16.00
Видео
21.11.23 в 22:45
Косово
Беларусь Беларусь
1.50 4.60 6.40
Видео
21.11.23 в 22:45
Уэльс Уэльс
Турция Турция
2.39 3.75 2.85
Видео
21.11.23 в 22:45
Румыния Румыния
Швейцария Швейцария
3.75 3.65 2.00
Видео
21.11.23 в 22:45
Гибралтар Гибралтар
Нидерланды Нидерланды
70.00 29.00 1.01
Видео
21.11.23 в 22:45
Андорра Андорра
Израиль Израиль
11.00 5.80 1.29
Видео
21.11.23 в 22:45
Греция Греция
Франция Франция
4.70 3.65 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Ноября
04:40 · Чемпионат Европы 2024
​Кьеза: «Люди думали, что мы не справимся»
04:19 · Чемпионат Европы 2024
Наставник чешской сборной подал в отставку
04:05 · Чемпионат Европы 2024
Гравина: «Задание выполнено, поздравляю Спаллетти»
01:03 · Чехия
Сборная независимой Чехии не пропустила ни одного чемпионата Европы
00:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Словении 24 года не выходила на Евро
00:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Албании и Дании остались без побед, финны обыграли Сан-Марино
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Казахстана билась до конца, но всё же пропустила на Евро Словению
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Молдовы осталась в шаге от Евро, не сумев удивить Чехию
20 Ноября
22:17 · Чемпионат Европы 2024
Адиев огласил состав сборной Казахстана на главный матч отбора на Евро
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Северная Македония - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Украина - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Чехия - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:07 · Чемпионат Европы 2024
Дзаньоло, Кьеза, Жоржиньо – в основе сборной Италии на решающий матч с Украиной
21:14 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия не поможет Грузии в полуфинале стыковых матчей отбора Евро-2024
Все новости