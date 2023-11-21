Гравина: «Задание выполнено, поздравляю Спаллетти»

Сборная Италии пробилась в финальную часть чемпионата Европы - пусть это и звучит странно для действующего обладателя трофея, но два подряд непопадания на чемпионат мира и сложная квалификация теперь заставляют итальянских футбольных чиновников дуть на воду.

Габриэле Гравина, руководитель итальянской федерации футбола, прокомментировал успех подопечных Лучано Спаллетти, который встал у руля сборной Италии лишь в сентябре.

- Задача выполнена. Мои поздравления Лучано Спаллетти. Мы выполнили данное болельщикам обещание, - цитирует слова Гравины pianetamilan.it.