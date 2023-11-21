Известны две из шести пар стыковых матчей отбора на Евро

Вечером понедельника стали известны две из шести полуфинальных пар стыковых матчей квалификации на Евро-2024.

В дивизионе С друг против друга сыграют сборные Грузии и Люксембурга, а также сборные Греции и Казахстана. Оба матча состоятся 21 марта, а финал, где будет определён участник Евро – 26 марта.

В других дивизионах участниками стыковых матчей станут: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Украина, Исландия, Эстония и кто-то из пары Хорватия - Уэльс. В этих дивизионах для определения пар понадобится жеребьёвка.

О том, какие 20 команд ранее уже оформили себе путёвки в Германию на следующее лето – читайте тут.