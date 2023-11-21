Известны четыре из шести пар стыковых матчей отбора на Евро

Вечером понедельника стали известны четыре из шести полуфинальных пар стыковых матчей квалификации на Евро-2024.

В дивизионе С друг против друга сыграют сборные Грузии и Люксембурга, а также сборные Греции и Казахстана. Оба матча состоятся 21 марта, а финал, где будет определён участник Евро – 26 марта.

В дивизионе В также 21 марта сборная Израиля встретится со сборной Украины, а сборная Боснии и Герцеговины – с командой Финляндии. Финальный матч также пройдёт 26 марта.

В дивизионе А своих соперников ждут сборные Эстонии и Исландии. Полуфинальные пары будут сформированы позднее.

О том, какие 20 команд ранее уже оформили себе путёвки в Германию на следующее лето – читайте тут.