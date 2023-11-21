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Чемпионат Европы по футболу 2024

Определены 20 из 24 участников Евро-2024

21 Ноября 2023 • 00:59 Комментировать
Словения
2:1
Казахстан
окончен

По итогам матчей 20 ноября определены 20 из 24 участников чемпионата Европы - 2024, который пройдёт в Германии следующим летом.

Действующий победитель континентального турнира из Италии с трудом, благодаря нулевой ничьей против Украины, занял второе место в своей группе.

Сборная Словении впервые за 24 года и во второй раз в истории смогла отобраться на европейский турнир, обыграв в решающем матче Казахстан со счётом 2:1 и по дополнительным показателям уступив Дании первое место.

В аналогичной ситуации оказались и чехи, однако подопечные Ярослава Шилгавы без особых проблем выиграли у Молдовы со счётом 3:0, не дав сопернику впервые в истории попасть на Евро.

Ранее путёвку в Германию кроме хозяев забронировали Франция, Португалия, Испания, Англия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Швейцария, Сербия, Австрия, Турция, Шотландия, Венгрия, Албания, Румыния и Словакия.

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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Чехия Чехия
Молдова Молдова
3
0
1.25 6.00 14.00
Видео
Окончен
Северная Ирландия Северная Ирландия
Дания Дания
2
0
5.20 4.20 1.64
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Словения Словения
Казахстан Казахстан
2
1
1.58 4.20 6.00
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Украина Украина
Италия Италия
0
0
4.20 3.65 1.90
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Окончен
Албания Албания
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
1.20 7.20 15.00
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Северная Македония Северная Македония
Англия Англия
1
1
17.00 8.20 1.16
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Сан-Марино Сан-Марино
Финляндия Финляндия
1
2
100.00 15.00 1.03
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21.11.23 в 22:45
Косово
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1.50 4.60 6.40
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Хорватия Хорватия
Армения Армения
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Уэльс Уэльс
Турция Турция
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Румыния Румыния
Швейцария Швейцария
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Гибралтар Гибралтар
Нидерланды Нидерланды
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Греция Греция
Франция Франция
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