Определены 20 из 24 участников Евро-2024

По итогам матчей 20 ноября определены 20 из 24 участников чемпионата Европы - 2024, который пройдёт в Германии следующим летом.

Действующий победитель континентального турнира из Италии с трудом, благодаря нулевой ничьей против Украины, занял второе место в своей группе.

Сборная Словении впервые за 24 года и во второй раз в истории смогла отобраться на европейский турнир, обыграв в решающем матче Казахстан со счётом 2:1 и по дополнительным показателям уступив Дании первое место.

В аналогичной ситуации оказались и чехи, однако подопечные Ярослава Шилгавы без особых проблем выиграли у Молдовы со счётом 3:0, не дав сопернику впервые в истории попасть на Евро.

Ранее путёвку в Германию кроме хозяев забронировали Франция, Португалия, Испания, Англия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Швейцария, Сербия, Австрия, Турция, Шотландия, Венгрия, Албания, Румыния и Словакия.