Сборная Словении 24 года не выходила на Евро

Национальная сборная Словении не могла попасть на пять последних первенств Европы. Но сегодня балканской команде улыбнулась удача – словенцы победили сборную Казахстана дома, 2:1 и оформили прямую путёвку на Евро-2024 в Германию.

В последний раз команда Словении играла на Евро в 2000 году. Тогда команда этой маленькой страны остановилась на групповом этапе. В 1996 году, на первый Евро в истории сборной независимой Словении команда не отобралась.

Любопытно, что сборная Словении аж два раза пробивалась в финальную часть чемпионатов мира – в 2002 и в прекрасно нам известном 2010 году. Кстати, руководит словенскими футболистами, как и 13 лет назад Матьяж Кек.